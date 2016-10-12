ФСБшник збудував собі дачу на кордоні з Фінляндією – Навальний

У заступника голови прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії Миколи Козика є дача на кордоні РФ із Фінляндією.

Відповідне розслідування провів Фонд боротьби з корупцією, повідомляє російський опозиціонер Олексій Навальний на своєму сайті.

У зоні інженерно-технічних споруд на держкордоні, де земля вилучена з цивільного обороту й де не можна перебувати стороннім, за електричним парканом і контрольно-слідовою смугою його однодумці виявили будинок.

Його видно на знімках Google-maps і фото із супутника.

Згідно з випискою з Держреєстру від 3 жовтня поточного року, дача на березі озера в забороненій зоні належить Миколі Леонідовичу Козику.

Він є генерал-полковником ФСБ, заступником начальника прикордонної служби ФСБ РФ і відповідає за охорону державного кордону.