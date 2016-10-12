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ФСБшник поставил себе дачу на границе с Финляндией – Навальный

Среда, 12 октября 2016, 14:57

У заместителя главы пограничной службы Федеральной службы безопасности России Николая Козика есть дача на границе РФ с Финляндией.

Соответствующее расследование провел Фонд борьбы с коррупцией, сообщает российский оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте.

В зоне инженерно-технических сооружений на госгранице, где земля изъята из гражданского оборота и где нельзя находиться посторонним, за электрическим забором и контрольно-следовой полосой его единомышленники обнаружили дом.

 

Его видно на снимках Google-maps и фото со спутника.

 

Согласно выписке из Госреестра от 3 октября текущего года, дача на берегу озера в запретной зоне принадлежит Николаю Леонидовичу Козику.

 

Он является генерал-полковником ФСБ, заместителем начальника пограничной службы ФСБ РФ и отвечает за охрану государственной границы.

Темы: РосcияграницаФинляндияФСБ
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