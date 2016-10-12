Голова облради припустив, що Закарпаття може і не бути у складі України

Голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс під час інтерв'ю заявив, що Кабміну потрібно більше приділяти уваги Закарпатській області, якщо він хоче бачити її у складі України.

Про це він сказав під час інтерв'ю, текст якого опубліковано на сайті Закарпатської облради.

Говорячи про дороги, Рівіс обурився, що сусідській Львівській області виділяється більше коштів з бюджету.

Він розповів, що Закарпатська облрада зверталась до Міністерства інфраструктури, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і Верховної Ради про те, щоб Закарпаття включили в експеримент, згідно якого кошти з перевиконань надходжень від митниці йшли на розбудову наших доріг.

За словами Рівіса, міністерство відмовило.

"І от сакраментальна фраза заступника міністра: "Якщо ми будемо надавати Вам кошти з понадпланових показників від митниці на розбудову доріг, то бюджет України буде не виконаний". Тобто, на їх думку, Закарпатська облрада і адміністрація недалекі в цьому питанні", - розповів він.

Коли журналіст зазначив, що Закарпаттю потрібно більше представників у Верховній Раді для лобіювання інтересів регіону, Рівіс сказав: "Я розумію це так: якщо уряд хоче бачити Закарпаття у складі України, то вони повинні не забувати, що наш край існує".

Після цього він додав, що Закарпаття має отримувати "кошти на рівні з усіма регіонами України".

Українська правда