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Глава облсовета предположил, что Закарпатье может и не быть в составе Украины

Среда, 12 октября 2016, 15:09

Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис во время интервью заявил, что Кабмину нужно больше уделять внимания Закарпатской области, если он хочет видеть ее в составе Украины.

Об этом он сказал во время интервью, текст которого опубликован на сайте Закарпатского облсовета.

Говоря о дорогах, Ривис возмутился, что соседской Львовской области выделяется больше средств из бюджета.

Он рассказал, что Закарпатский облсовет обращался в Министерство инфраструктуры, к премьер-министру Владимиру Гройсману и Верховной Раде с тем, чтобы Закарпатье включили в эксперимент, согласно которому средства с перевыполнений поступлений от таможни шли на развитие наших дорог.

По словам Ривис, министерство отказало.

"И вот сакраментальная фраза заместителя министра: "Если мы будем предоставлять Вам средства с сверхплановых показателей от таможни на развитие дорог, то бюджет Украины будет не выполнен". То есть, по их мнению, Закарпатский облсовет и администрация недалекие в этом вопросе", - рассказал он.

Когда журналист отметил, что Закарпатью нужно больше представителей в Верховной Раде для лоббирования интересов региона, Ривис сказал: "Я понимаю это так: если правительство хочет видеть Закарпатья в составе Украины, то они должны не забывать, что наш край существует".

После этого он добавил, что Закарпатье должно получать "средства на уровне со всеми регионами Украины".

Украинская правда

Темы: ЗакарпатьеУкраинасепаратизм
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