У МЗС підтвердили затримання українських моряків в Іспанії

Міністерство закордонних справ підтвердило затримання в Іспанії українських моряків за звинуваченням у контрабанді наркотиків.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила представник департаменту консульської служби МЗС України Ореста Старак.

"Зараз наші консульські представники намагаються встановити контакти з затриманими моряками і уточнюють інформацію у правоохоронних органів Іспанії про зміст висунутих нашим громадянам звинувачень. В даний час заарештовані моряки перебувають під вартою", – сказала вона.

Вона нагадала, що в рамках розслідування справи щодо незаконного перевезення наркотиків було затримано 11 громадян України – членів екіпажу судна MartiN, яке плавало під прапором Панами. Це затримання відбулося ще 23 вересня. Судно було доставлено в порт Альмерія, українці поміщені під варту національною гвардією Іспанії та утримуються у цьому місті.