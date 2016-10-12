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У МЗС підтвердили затримання українських моряків в Іспанії

Середа, 12 жовтня 2016, 17:19

Міністерство закордонних справ підтвердило затримання в Іспанії українських моряків за звинуваченням у контрабанді наркотиків.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила представник департаменту консульської служби МЗС України Ореста Старак.

"Зараз наші консульські представники намагаються встановити контакти з затриманими моряками і уточнюють інформацію у правоохоронних органів Іспанії про зміст висунутих нашим громадянам звинувачень. В даний час заарештовані моряки перебувають під вартою", – сказала вона.

Вона нагадала, що в рамках розслідування справи щодо незаконного перевезення наркотиків було затримано 11 громадян України – членів екіпажу судна MartiN, яке плавало під прапором Панами. Це затримання відбулося ще 23 вересня. Судно було доставлено в порт Альмерія, українці поміщені під варту національною гвардією Іспанії та утримуються у цьому місті.

"Українська правда" в Threads

Теми: МЗСІспанія
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