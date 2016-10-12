Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД подтвердили задержание украинских моряков в Испании

Среда, 12 октября 2016, 17:19

Министерство иностранных дел подтвердило задержание в Испании украинских моряков по обвинению в контрабанде наркотиков.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила представитель департамента консульской службы МИД Украины Ореста Старак.

"Сейчас наши консульские представители пытаются установить контакты с задержанными моряками и уточняют информацию у правоохранительных органов Испании о содержании выдвинутых нашим гражданам обвинений. В настоящее время арестованные моряки находятся под стражей", – сказала она.

Она напомнила, что в рамках расследования дела по незаконной перевозке наркотиков были задержаны 11 граждан Украины – членов экипажа судна MartiN, которое плавало под флагом Панамы. Это задержание произошло еще 23 сентября. Судно было доставлено в порт Альмерия, украинцы заключены под стражу национальной гвардией Испании и удерживаются в этом городе.

Темы: МИДИспания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

Все новости...
МИД
Вице-спикера парламента Болгарии нашли в "Миротворце": глава МИД поговорила с послом Украины
МИД вызвал посла Кыргызстана для объяснений относительно содействия РФ в обходе санкций
Кулеба призвал ЕС срочно расширить пути для экспорта зерна из Украины
Последние новости
14:03
Россияне снарядами ранили трех человек на Херсонщине
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
Все новости...
Реклама: