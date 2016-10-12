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Надзвичайники попереджають про масштабні катаклізми по всій Україні

Середа, 12 жовтня 2016, 17:55

Державна служба з надзвичайних ситуацій застерігає, що 12-13 жовтня в Україні очікується зміна погодних умов.

Про це йдеться у повідомленні відомства у середу.

"13 жовтня вночі у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській областях місцями сильний, у Чернівецькій області дуже сильний дощ з мокрим снігом; вночі у центральних та південних, вдень у східних, Дніпропетровській, Полтавській областях сильні, вночі та вранці на Вінниччині і Кіровоградщині дуже сильні дощі; в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вночі в Приазов'ї 25 м/с", - сказано у повідомленні.

Також 13 жовтня на акваторії Чорного моря висота хвиль 30-40 дм, на акваторії Азовського моря пориви вітру 25-27 м/с та висота хвиль 15-20 дм.

У зв'язку із очiкуваними сильними опадами 12-13 жовтня очiкується пiдйом рiвнiв води на рiчках басейну Прута та Сiреті, Сяну, Днiстра, на притоках Днiстра.

Рівень води може піднятися до 1,5 метра.

Як відомо, через негоду в Одесі загинула жінку, яку вбило дерево, що впало.

В одеській Аркадії через сильний вітер упав будівельний кран.

В селі Новосільське Ренійського району Одеської області 53 приватних домогосподарства виявилися затопленими в результаті дощу.

Українська правда

Теми: погоданадзвичайна подіяУкраїна
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