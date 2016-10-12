Чрезвычайники предупреждают о масштабных катаклизмах по всей Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 12-13 октября в Украине ожидается изменение погодных условий.

Об этом говорится в сообщении ведомства в среду.

"13 октября ночью в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях местами сильный, в Черновицкой области очень сильный дождь с мокрым снегом, ночью в центральных и южных, днем в восточных, Днепропетровской, Полтавской областях сильные, ночью и утром в Винницкой и Кировоградской очень сильные дожди; в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Приазовье 25 м/с", - говорится в сообщении.

Также 13 октября на акватории Черного моря высота волн 30-40 дм, на акватории Азовского моря порывы ветра 25-27 м/с и высота волн 15-20 дм.

В связи с ожидаемыми сильными осадками 12-13 октября ожидается подъем уровней воды на реках бассейна Прута и Сирет, Сяна, Днестра, на притоках Днестра.

Уровень воды может подняться до 1,5 метра.

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Украинская правда