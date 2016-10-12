Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мар'їнці снарядом поранило місцеву жительку

Середа, 12 жовтня 2016, 18:17

У Мар'їнці Донецької області в результаті вибуху снаряда постраждала 63-річна жінка.

Про це йдеться у повідомленні місцевої поліції.  

Жінка з осколковим пораненням обличчя госпіталізована в лікарню Курахово.

Повідомлення про поранення місцевої жительки надійшло о 15.50.

"Встановлено, що останнім часом мешканка Мар'їнки проживала в Максимільянівці, але іноді навідувалася у власний будинок, який знаходився на околиці міста. Коли жінка перебувала у дворі, пролунав сильний вибух, в результаті якого потерпіла отримала ушкодження обличчя", - сказано у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження "Замах на умисне вбивство".

Українська правда

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
АТО
Кабмін дозволив виїзд за кордон членам сімей загиблих і зниклих безвісти в АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: