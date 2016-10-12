У Мар'їнці снарядом поранило місцеву жительку

У Мар'їнці Донецької області в результаті вибуху снаряда постраждала 63-річна жінка.

Про це йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Жінка з осколковим пораненням обличчя госпіталізована в лікарню Курахово.

Повідомлення про поранення місцевої жительки надійшло о 15.50.

"Встановлено, що останнім часом мешканка Мар'їнки проживала в Максимільянівці, але іноді навідувалася у власний будинок, який знаходився на околиці міста. Коли жінка перебувала у дворі, пролунав сильний вибух, в результаті якого потерпіла отримала ушкодження обличчя", - сказано у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження "Замах на умисне вбивство".

Українська правда