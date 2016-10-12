В Марьинке снарядом ранило местную жительницу

У Марьинке Донецкой области в результате взрыва снаряда пострадал 63-летняя женщина.

Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Женщина с осколочным ранением лица госпитализирована в больницу Курахово.

Сообщение о ранении местной жительницы поступило в 15.50.

"Установлено, что в последнее время жительница Марьинки проживала в Максимильяновке, но иногда наведывалась в собственный дом, который находился на окраине города. Когда женщина находилась во дворе, раздался сильный взрыв, в результате которого потерпевшая получила повреждения лица", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство "Покушение на умышленное убийство".

Украинская правда