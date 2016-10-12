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Порошенко домовився зідзвонитися з Меркель та Олландом

Середа, 12 жовтня 2016, 18:26

Президент України Петро Порошенко 13 жовтня проведе телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

Про це повідомили в прес-службі адміністрації глави Української держави.

"Завтра на першу половину дня запланована телефонна розмова президента Порошенка з канцлером Німеччини Меркель і президентом Франції Олландом", - повідомили в прес-службі у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" щодо того, чи плануються такі переговори.

Як відомо, раніше в середу представник уряду Франції Стефан Ле Фоль повідомив, що Франція звернеться до лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) для обговорення питання про проведення нової зустрічі в Берліні.

За його словами, в середу мали бути встановлені контакти з президентом РФ Володимиром Путіним і Меркель, у четвер – з Порошенком "щоб спробувати просунутися в пошуку політичного вирішення" конфлікту на сході України.

Раніше в середу представник уряду Франції Стефан Ле Фоль повідомив, що Франція звернеться до лідерів "нормандської четвірки" для обговорення питання про проведення нової зустрічі в Берліні. "Готуватиметься можлива зустріч лідерів у Берліні", - сказав він.

Ле Фоль зазначив, що "сьогодні будуть встановлені контакти з (президентом РФ) Володимиром Путіним і (канцлером ФРН) Ангелою Меркель", завтра - з президентом України Петром Порошенком, "щоб спробувати просунутися в пошуку політичного вирішення" українського конфлікту.

Він додав, що в середу ввечері Олланд зателефонує Путіну і Меркель, він не виключив тристороннього формату розмови.

Напередодні посол Росії у Франції Олександр Орлов заявив, що канцлер ФРН Ангела Меркель запросила лідерів "нормандської четвірки" на вечерю в Берліні, що відбудеться 19 жовтня.

"Так, це так. Меркель запросила трьох лідерів "нормандського формату" на вечерю 19 жовтня в Берліні", - заявив він в ефірі радіостанції відбутися в Берліні 19 жовтня, заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Теми: ПорошенкоНімеччинаФранція
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