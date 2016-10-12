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Порошенко договорился созвониться с Меркель и Олландом

Среда, 12 октября 2016, 18:26

Президент Украины Петр Порошенко 13 октября проведет телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Украинского государства.

"Завтра на первую половину дня запланирован телефонный разговор президента Порошенко с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Олландом", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно того, действительно ли планируются такие переговоры.

Как известно, ранее в среду представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль сообщил, что Франция обратится к лидерам "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) для обсуждения вопроса о проведении новой встречи в Берлине.

По его словам, в среду должны были быть установлены контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и Меркель, в четверг – с Порошенко "чтобы попытаться продвинуться в поиске политического решения" конфликта на востоке Украины.

Ранее в среду представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль сообщил, что Франция обратится к лидерам "нормандской четверки" для обсуждения вопроса о проведении новой встречи в Берлине. "Будет готовиться возможная встреча лидеров в Берлине", - сказал он.

Ле Фоль отметил, что "сегодня будут установлены контакты с (президентом РФ) Владимиром Путиным и (канцлером ФРГ) Ангелой Меркель", завтра - с президентом Украины Петром Порошенко, "чтобы попытаться продвинуться в поиске политического решения" украинского конфликта.

Он добавил, что в среду вечером Олланд свяжется с Путиным и Меркель, он не исключил трехстороннего формата разговора.

Накануне посол России во Франции Александр Орлов заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила лидеров "нормандской четверки" на ужин в Берлине, который пройдет 19 октября.

"Да, это так. Меркель пригласила троих лидеров "нормандского формата" на ужин 19 октября в Берлине", - заявил он в эфире радиостанции "Эроп-1".

Ранее о том, что такая встреча может пройти в Берлине 19 октября заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Темы: ПорошенкоГерманияФранция
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