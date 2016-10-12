Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ПАРЄ: Дії Росії загрожують існуванню кримськотатарської громади

Середа, 12 жовтня 2016, 23:46

Парламентська асамблея Ради Європи визнає, що дії проросійської влади у Криму загрожують існуванню кримськотатарської громади.

Про це йдеться в резолюції ПАРЄ, ухваленій у середу.

"Кримські татари, після нещодавнього рішення Верховного суду РФ про заборону Меджлісу та його місцевих осередків, втратили своє традиційне демократичне представництво. Татарські ЗМІ і мусульманська релігійна практика татар також опинились під тиском", - зазначається у документі.

"Сукупний ефект цих репресивних заходів є загрозою для самого існування татарської громади як окремої етнічної, культурної та релігійної групи", - вважають у ПАРЄ.

Окрім того того, у відповідності з повідомленнями авторитетних міжнародних неурядових організацій (зокрема, Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch та інші), є свідчення порушень Конвенції щодо неприпустимості расової дискримінації щодо кримських татар.

"РФ не забезпечує право кримських татар на рівність перед законом, а також права на безпеку та захист від насилля з боку держави, права на свободу переміщення, свободу думки та віросповідання, на свободу вираження думки, на об’єднання та на мирне зібрання", - сказано у резолюції.

Такі порушення, на думку членів ПАРЄ, підтверджуються випадками зникнення кримських татар, забороною в’їзду лідерів кримських татар до Криму, втручанням у релігійні практики, забороною кримськотатарських медіа та Меджлісу, визнаного найвищого органу кримських татар.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄкримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"
ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
Президент ПАРЄ: після війни Росія повинна буде довести, що їй можна довіряти
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: