ПАСЕ: Действия России угрожают существованию крымскотатарской общины

Парламентская ассамблея Совета Европы признает, что действия пророссийской власти в Крыму угрожают существованию крымскотатарской общины.

Об этом говорится в резолюции ПАСЕ, принятой в среду.

"Крымские татары, после недавнего решения Верховного суда РФ о запрете Меджлиса и его местных ячеек, потеряли свое традиционное демократическое представительство. Татарские СМИ и мусульманская религиозная практика татар также оказались под давлением", - отмечается в документе.

"Совокупный эффект этих репрессивных мер является угрозой для самого существования татарской общины как отдельной этнической, культурной и религиозной группы", - считают в ПАСЕ.

Кроме того того, в соответствии с сообщениями авторитетных международных неправительственных организаций (в частности, Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch и других), есть свидетельства нарушений Конвенции о недопустимости расовой дискриминации крымских татар.

"РФ не обеспечивает право крымских татар на равенство перед законом, а также права на защиту от насилия со стороны государства, права на свободу перемещения, свободу мысли и вероисповедания, на свободу выражения мнения, на объединение и на мирное собрание", - говорится в резолюции.

Такие нарушения, по мнению членов ПАСЕ, подтверждаются случаями исчезновения крымских татар, запретом въезда лидеров крымских татар в Крым, вмешательством в религиозные практики, запретом крымскотатарских медиа и Меджлиса, признанного высшего органа крымских татар.

Украинская правда