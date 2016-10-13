Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одеській області оголошено надзвичайний стан

Четвер, 13 жовтня 2016, 01:50

У зв’язку зі стихійним лихом в Одеській області оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомив керівник Одеської обласної адміністрації Міхеїл Саакашвілі.

Так, на Одещині через сильний вітер, обвалення дерев і ліній електропередач загинули три особи, в тому числі 11 річна дитина. У більш ніж 100 населених пунктах відсутня електрика.

При Обласної адміністрації працює штаб з надзвичайної ситуації. ОДА рекомендує скасувати заняття в школах і обмежити явку в держустанови у всіх районах, яких торкнулося лихо, крім служб з надзвичайних ситуацій і тих жителів, хто забезпечує життєдіяльність районів, а місцевих жителів закликають максимально утриматися від виходу з дому поки не вщухне вітер. 

Як відомо, в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження, спостерігається сильний дощ, північно-східний вітер 19-24 м/с, з поривами до 25-27 м/с. Температура вночі і вдень +11-13°С.

При цьому в південних районах Одеської області через сильний дощ підтоплює будинки. Там працюють співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Теми: ОдесаОдеська областьстихійне лихопогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Одеса
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів, які прикривалися спортивним покером
Російські "Шахеди" атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: