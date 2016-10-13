В связи со стихийным бедствием в Одесской области объявлено чрезвычайное положение.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили.

Так, в Одесской области из-за сильного ветра, обрушения деревьев и линий электропередач погибли три человека, в том числе 11-летний ребенок. В более чем 100 населенных пунктах отсутствует электричество.

При областной администрации работает штаб по чрезвычайной ситуации. ОГА рекомендует отменить занятия в школах и ограничить явку в госучреждения во всех районах, которых коснулась бедствие, кроме служб по чрезвычайным ситуациям и тех жителей, кто обеспечивает жизнедеятельность районов, а местных жителей призывают максимально воздержаться от выхода из дома пока не утихнет ветер.

Как известно, в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение, наблюдается сильный дождь, северо-восточный ветер 19-24 м / с, с порывами до 25-27 м / с. Температура ночью и днем ​​11-13 ° С.

При этом в южных районах Одесской области из-за сильного дождя подтапливает дома. Там работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.