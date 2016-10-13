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Росія провела три пуски міжконтинентальних ракет

Четвер, 13 жовтня 2016, 02:18

Росія провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Тополь" з космодрому "Плесецьк".

Про це посилаючись на Міноборони країни, пише DW.com.

Навчальна бойова частина ракети з заданою точністю вразила умовну ціль на полігоні на півострові Камчатка, вказали в міністерстві.

У той же день міжконтинентальна балістична ракета "Синява" була запущена з ракетного підводного крейсера Північного флоту "Новомосковськ" з акваторії Баренцева моря по полігону Кура на Камчатці. Пуск був проведений з підводного положення, повідомили в Міноборони.

Ще один пуск балістичної ракети був проведений з атомного підводного ракетоносця Тихоокеанського флоту "Георгій Побідоносець" з Охотського моря по полігону Чижа в Архангельській області.

Раніше повідомлялося, що на стрільбах у рамках навчань Чорноморського флоту ВС РФ в окупованому Криму військові здійснили два невдалих запуски бойових ракет.

Теми: Росіяядерна зброя
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