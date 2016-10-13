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У центрі Афін стався вибух

Четвер, 13 жовтня 2016, 03:35

У книжковому магазині в центрі Афін стався вибух.

Про це повідомило агентство Associated Press, передає Інтерфакс-Україна.

Бомба вибухнула в середу ввечері в магазині, який спеціалізується на продажу літератури про виживання. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Незадовго до вибуху невідомий зателефонував до редакції газети і новинного сайту з повідомленням про закладену бомбу.

Вибухова хвиля пошкодила книжковий магазин, вікна прилеглих апартаментів і припарковані поруч автомобілі.

Інцидент трапився в районі, де виявляють активність збройні угруповання анархістів. У Греції регулярно відбуваються вибухи біля банків і офісів політиків, проте рідко травмують людей.

Теми: Греціявибух
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