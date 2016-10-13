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В центре Афин произошел взрыв

Четверг, 13 октября 2016, 03:35

В книжном магазине в центре Афин произошел взрыв.

Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Интерфакс-Украина.

Бомба взорвалась в среду вечером в магазине, который специализируется на продаже литературы о выживании. В результате инцидента никто не пострадал. Незадолго до взрыва неизвестный позвонил в редакцию газеты и новостного сайта с сообщением о заложенной бомбе.

Взрывная волна повредила книжный магазин, окна близлежащих апартаментов и припаркованные рядом автомобили.

Инцидент случился в районе, где проявляют активность вооруженные группировки анархистов. В Греции регулярно происходят взрывы около банков и офисов политиков, однако редко наносят какой-либо ущерб людям.

Темы: Грециявзрыв
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