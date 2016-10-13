В книжном магазине в центре Афин произошел взрыв.

Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Интерфакс-Украина.

Бомба взорвалась в среду вечером в магазине, который специализируется на продаже литературы о выживании. В результате инцидента никто не пострадал. Незадолго до взрыва неизвестный позвонил в редакцию газеты и новостного сайта с сообщением о заложенной бомбе.

Взрывная волна повредила книжный магазин, окна близлежащих апартаментов и припаркованные рядом автомобили.

Инцидент случился в районе, где проявляют активность вооруженные группировки анархистов. В Греции регулярно происходят взрывы около банков и офисов политиков, однако редко наносят какой-либо ущерб людям.