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АТО: 36 обстрілів, у тому числі поблизу Станиці Луганської

Четвер, 13 жовтня 2016, 07:54

За минулу добу російсько-окупаційні війська 36 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 обстрілів. В районах Талаківки та Новотроїцького противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, а поблизу Водяного і Широкино, окрім мінометів, БМП, зенітних установок та стрілецької зброї противник застосував ствольну артилерію калібру 122 мм. Всього по українських позиціях було випущено 380 снарядів.

На Луганському напрямку зафіксовано 14 порушень "режиму тиші". Поблизу Новоолександрівки укріплення Збройних Сил України зазнали обстрілів з БТРів, кулеметів та гранатометів різних систем, у Новозванівці — з мінометів 82 калібру, а поблизу Станиці Луганської ворог відкривав вогонь з кулеметів великого калібру.

На Донецькому напрямку бойовики двічі обстрілювали сили АТО з кулеметів великого калібру. Це сталося в районах Луганського та Новгородського.

Як повідомлялося, в українській стороні СЦКК заявили про небажання терористів виконувати Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів. Обстріли тривають як поблизу Станиці Луганської, так і на ділянках, де згідно з угодою розведення сил уже відбулось.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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