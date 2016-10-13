СЦКК: Бойовики зривають угоду про розведення сил на лінії зіткнення

Керівництва бойовиків "ДНР/ЛНР" не бажають виконувати Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів, та поставили під сумнів можливість розведення сил і засобів у Станці Луганській.

Про це йдеться у заяві керівника української сторони СЦКК генерал-майора Бориса Кременецького.

В СЦКК відзначають, що останніми днями спостерігається ескалація ситуації та значне збільшення порушень режиму припинення вогню уздовж всієї лінії зіткнення сторін, в тому числі з використанням збройними формуваннями ОРДО/ОРЛО озброєння і військової техніки, які повинні бути відведені на визначені Мінськими угодами відстані.

Так, 10 жовтня було зафіксовано 49 обстрілів, в тому числі 25 (336 снарядів та мін)з артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, а також 120 та 82 мм мінометів.

11 жовтня зафіксовано 48 обстрілів по позиціям ЗС України було випущено 629 мін і снарядів різних калібрів.

Вже 12 жовтня станом на 22.00 зафіксовано 41 обстріл (988 снарядів та мін).

Лише протягом останніх днів загинули 2 та поранено 19 військовослужбовців ЗС України.

Найбільшого вогневого впливу цими днями зазнав Маріупольський напрямок, на який прийшлося близько половини усіх обстрілів. За неповні три доби на цьому напрямку зафіксовано понад 1600 розривів артилерійських снарядів та мін.

Неспокійно й поблизу ділянок, де відбулося розведення сил та засобів, що підтверджується спостерігачами СММ ОБСЄ.

Зокрема,10 жовтня на ділянці № 3 (Петрівське) спостерігачами СММ ОБСЄ зафіксовано один вибух в межах ділянки розведення, а 11 жовтня - 9 вибухів поблизу населеного пункту Золоте.

Існує небезпека застосування снайперів і ДРГ на ділянках розведення. Зокрема, в звіті СММ ОБСЄ за 10 жовтня відзначено, що "опівдні 8 жовтня спостерігачі бачили двох озброєних членів "ДНР" в одязі військового типу, які поверталися з боку ділянки розведення. Кожен з них ніс по снайперській гвинтівці".

В н.п. Новозванівка, який знаходиться поблизу ділянки розведення № 2 (Золоте), 11 жовтня українською стороною СЦКК було зафіксовано 2 обстріли з використанням мінометів калібру 120 і 82 мм (93 розриви).

Також українська сторона фіксує порушення режиму припинення вогню й на ділянці розведення в районі Станиці Луганської.

10 жовтня спостерігачі СММ зафіксували один вибух в межах ділянки розведення біля залізничного мосту.

11 жовтня в період 21.23 – 21.30 спостерігачами української сторони СЦКК зафіксовано обстріл н.п. Станиця Луганська з боку пам’ятника Князю Ігорю (ОРЛО) з використанням підствольного гранатомета ГП-25 (6 пострілів).

12 жовтня близько 20.15 спостерігачі української сторони СЦКК візуально спостерігали, як в межах ділянки розведення № 1 (Станиця Луганська), біля пішохідного мосту, група озброєних осіб на території ОРЛО розпочала хаотичну стрілянину зі стрілецької зброї, а о 20.53 було здійснено обстріл позицій підрозділів ЗС України зі станкового протитанкового гранатомета (2 постріли) та 7 черг з великокаліберного кулемета.

"Зазначене свідчить про небажання керівництва ОРДО/ОРЛО виконувати Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів, та ставить під сумнів можливість розведення сил і засобів на ділянці № 1 протягом найближчого часу", - наголошується у заяві.

Таким чином керівництво бойовиків в черговий раз зриває виконання Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи.

При цьому українська сторона СЦКК підтверджує готовність Збройних Сил України до виконання заходів, визначених Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів на ділянці № 1 (Станиця Луганська).

Водночас, як зазначено у заяві, згідно із звітами СММ ОБСЄ, наразі не створені умови для забезпечення моніторингу і верифікації процесу розведення сил і засобів на узгоджених ділянках на постійній основі, що також ускладнює об’єктивний контроль за процесом розведення.

Як повідомлялося, за даними ГУР, сили бойовиків в районі Станиці Луганської залишаються на позиціях і не допускають спостерігачів місії ОБСЄ до району відведення.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.