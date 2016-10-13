Під час шторму в Одесі затонули яхта й турецька шхуна
Четвер, 13 жовтня 2016, 09:11
Через шторм в Одесі 12 жовтня затонула шхуна турецьких браконьєрів.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, передає "Думская".
За його словами, інцидент стався у Чорноморському яхт-клубі. Раніше ця шхуна була затримана прикордонниками.
Екіпажа під час події на судні не було. Ніхто не постраждав.
Також у середу біля причалу яхт-клубу Одеського морвокзалу штормові хвилі розбили приватну яхту Аrtemida – вона затонула.
Через сильний вітер робота Білгород-Дністровського, Одеського портів, а також портів "Чорноморськ" і "Південний" обмежена (перелік обмежень — тут).