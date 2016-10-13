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Во время шторма в Одессе затонули яхта и турецкая шхуна

Четверг, 13 октября 2016, 09:11

Из-за шторма в Одессе 12 октября затонула шхуна турецких браконьеров.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает "Думская".

По его словам, инцидент произошел в Черноморском яхт-клубе. Ранее эта шхуна была задержана пограничниками.

Экипажа во время происшествия на судне не было. Никто не пострадал.

Также в среду у причала яхт-клуба Одесского морвокзала штормовые волны разбили частную яхту Аrtemida – она затонула.

 

Из-за сильного ветра работа Белгород-Днестровского, Одесского портов, а также портов "Черноморск" и "Южный" ограничена (перечень ограничений — здесь).

Темы: Одессастихийное бедствиепогода
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