Число жертв стихії в Одесі зростає: загинула дівчинка

В Одесі унаслідок стихії загинула дитина, це вже третя жертва негоди, що вирує в регіоні.

Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій в Україні.

Так, через шквалисті пориви вітру у 4 районах міста та 6 районах області повалено 86 дерев. Через це загинули три людини. Серед них 11–річна дівчинка, яка наступила на обірвану лінію електропередач та була смертельно уражена струмом. Таким чином, це вже третя жертва стихії 12-13 жовтня.

Крім того, ще 1 людина постраждала.

Також унаслідок негоди у 17 районах області знеструмлено 151 населений пункт.

Через випадіння опадів сталося підтоплення 10 ділянок вулиць міста, 7 підвальних приміщень будівель та 55 приватних домоволодінь області (придворові та підвальні приміщення). Роботи по відкачуванню води продовжуються.

Через пориви вітру у м. Одеса та 1 населеному пункті області (м. Чорноморськ) сталося пошкодження дахів 2 приватних житлових будинків.

Фото Думская