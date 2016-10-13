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Вищий адмінсуд підтримав звільнення екс-начальника Генштабу

Четвер, 13 жовтня 2016, 10:45

Вищий адміністративний суд України визнав законним звільнення адмірала Юрія Іл’їна з посади начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України.

Як повідомляє 13 жовтня Генеральна прокуратура, 28 вересня Вищий адмінсуд погодився з доводами Головної військової прокуратури та залишив без задоволення скаргу Іл’їна (так прізвище вказує відомство).

Адмірал намагався скасувати в судовому порядку контракт про проходження військової служби та визнати незаконним наказ Міноборони про зарахування його в розпорядження.

На погляд прокуратури, Іл’їн хотів виправдати свою непояву до Генштабу ЗСУ для вирішення питання щодо подальшого проходження служби під час анексії півострова Крим.

Головна військова прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом нез’явлення Іл’їна до місця служби – йому оголосили підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).

 
Юрій Ільїн

У липні 2012 року тодішній президент Віктор Янукович призначив Юрія Ільїна командувачем Військово-морських сил Збройних сил України, а 24 серпня 2013 року він присвоїв Ільїну звання адмірала.

19 лютого 2014 року Янукович призначив Ільїна начальником Генштабу ЗСУ.

За даними ЗМІ, після призначення Ільїн наказав українським військовослужбовцем зачистити Майдан, однак його підлеглі не виконали наказ.

28 лютого 2014 року в.о. президента Олександр Турчинов звільнив Ільїна з посади начальника Генштабу – головнокомандувача ЗСУ. При цьому він залишився в розпорядженні міністра оборони при Генштабі і на всіх видах забезпечення.

Того ж дня Ільїн попросив направити його до Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, куди він і відбув на початку березня. У підсумку лікарі видали йому висновок про обмежену придатність до військової служби за станом здоров'я.

Ільїн подав до Міноборони рапорт про звільнення в запас, але Адміністрація президента відмовила йому, пославшись на ситуацію часткової мобілізації.

ВАСУ відмовив адміралу в задоволенні його позову до президента. Суд урахував законодавчі обмеження щодо звільнення військовослужбовців, пов'язаних, у першу чергу, з особливим положенням і в другу – з мобілізацією як його складовою частиною.

На початку вересня 2014 року Генпрокуратура порушила проти Ільїна кримінальне провадження за фактом дезертирства.

У свою чергу, Ільїн вимагає від Міноборони виплати матеріальної допомоги.

Теми: МіноборониГенштабсуданексія
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