Высший админсуд поддержал увольнение экс-начальника Генштаба

Высший административный суд Украины признал законным увольнение адмирала Юрия Ильина с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Как сообщает 13 октября Генеральная прокуратура, 28 сентября Высший админсуд согласился с доводами Главной военной прокуратуры и оставил без удовлетворения жалобу Ильина.

Адмирал пытался отменить в судебном порядке контракт о прохождении военной службы и признать незаконным приказ Минобороны о зачислении его в распоряжение.

По мнению прокуратуры, Ильин хотел оправдать свое непоявление в Генштаб ВСУ для решения вопроса о дальнейшем прохождении службы во время аннексии полуострова Крым.

Главная военная прокуратура расследует уголовное производство по факту неявки Ильина на место службы – ему объявили подозрение в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Юрий Ильин

В июле 2012 года тогдашний президент Виктор Янукович назначил Юрия Ильина командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, а 24 августа 2013 года он присвоил Ильину звание адмирала.

19 февраля 2014 года Янукович назначил Ильина начальником Генштаба ВСУ.

По данным СМИ, после назначения Ильин приказал украинским военнослужащим зачистить Майдан, однако его подчиненные не выполнили приказ.

28 февраля 2014 года и.о. президента Александр Турчинов уволил Ильина с должности начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ. При этом он остался в распоряжении министра обороны при Генштабе и на всех видах обеспечения.

В тот же день Ильин попросил направить его в Военно-медицинский клинический центр Крымского региона, куда он и отправился в начале марта. В итоге врачи выдали ему заключение об ограниченной годности к военной службе по состоянию здоровья.

Ильин подал в Минобороны рапорт об увольнении в запас, но Администрация президента отказала ему, сославшись на ситуацию частичной мобилизации.

ВАСУ отказал адмиралу в удовлетворении его иска к президенту. Суд учел законодательные ограничения по увольнению военнослужащих, связанных, в первую очередь, с особым положением и во вторую – с мобилизацией как его составляющей частью.

В начале сентября 2014 года Генпрокуратура возбудила против Ильина уголовное производство по факту дезертирства.

В свою очередь, Ильин требует от Минобороны выплаты материальной помощи.