Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Циклон з Одеси йде на Запоріжжя, людей просять не виходити

Четвер, 13 жовтня 2016, 10:47

Минулої ночі стихія повалила в Запоріжжі 6 дерев, унаслідок  шторму на Азовському морі в курортному селищі Кирилівка залишаються затопленими близько 30 баз відпочинку, постраждалих немає.

Про це повідомила начальник відділу по роботі з громадськістю Головного управління ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баришева, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, в четвер в Запоріжжі по дотичній пройде циклон, що приніс негоду в Одесу раніше. "Цієї ночі через сильні пориви вітру в Запоріжжі впало 6 дерев. Сьогодні з 9 ранку до 15 години дня у місті очікується посилення вітру, дощ", - розповіла представник облуправління ДСНС.

Рятувальники просять запорожців, особливо людей пенсійного віку, по можливості утриматися від виходу на вулицю, а також не залишати свої автомобілі на дорогах, не перешкоджати руху пожежного та аварійно-рятувального автотранспорту, не перекривати проїжджі частини, під'їзди до будинків.

Також вона повідомила, що на даний момент ситуація в курортному смт Кирилівка (Якимівський район) стабілізувалася, штормовий вітер стихає, його напрям змінюється, однак підтопленими залишаються близько 30 баз відпочинку.

Підтоплення баз відпочинку сталося на Федотовій косі між Кирилівкою та смт Степове. Через шторм на сушу вийшла хвиля, одночасно піднялися ґрунтові води. Це щорічний природний процес. Постраждалих немає. На базах відпочинку відпочиваючих немає, а охорона за допомогою в ДСНС не зверталася", - повідомила Баришева.

Рятувальники називають ситуацію в регіоні контрольованою, проводиться постійний моніторинг, підрозділи облуправління ДСНС перебувають у бойовій готовності.

Як відомо, 12-13 жовтня стихія обрушилася на Одеську область, в результаті троє людей, серед яких дитина, загинули.

Теми: погодастихійне лихоОдесаЗапоріжжя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: