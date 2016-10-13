Яценюк прийшов на допит у справі Майдану

Екс-прем'єр Арсеній Яценюк у черговий раз прийшов у Генеральну прокуратуру на допит у справі злочинів проти активістів Євромайдану в період січня-лютого 2014 року.

Перед входом в будівлю Генпрокуратури в четвер вранці він розповів журналістам, що слідство встановлює роль кожного учасника злочинного угруповання, очолюваного тодішнім президентом Віктором Януковичем, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім того, за його словами, встановлюється роль співробітників правоохоронних органів, "які натравлювали тітушок... на мирних протестувальників", міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини і Франції, "які неодноразово приїжджали до Януковича і проводили з ним переговори", а також "роль і місце" деяких народних депутатів.

"Відтворюється повна картина того, що передувало Майдану і як розгорталися драматичні події з 18 по 21 (лютого 2014 року – ред.)... Таким чином, у слідства буде повна картина для того, щоб передати матеріали в суд і почати процес заочного та очного правосуддя", – розповів екс-прем'єр.

На питання журналістів про матеріали в його руках, Яценюк зазначив, що "це вже значно менша папка порівняно з тією, що була під час попереднього спілкування з органами прокуратури".

Як відомо, Яценюк також приходив 11 жовтня на допит в Генпрокуратуру і після закінчення розповів, що "справу ведуть багато слідчих", відзначив їх професіоналізм і заявив, що "якщо такі люди будуть розслідувати цю справу, що воно не тільки буде передано в суд, але ще й отримає обвинувальний вирок проти колишнього режиму".

За його словами, частина плану, який реалізовувався Януковичем, в тому числі і щодо розгону Євромайдану, відбувалася за сприяння та підтримки Росії і російських спецслужб, а сам екс-президент "був маріонеткою".