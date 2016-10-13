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Війська РФ на Донбасі приводили до вищого ступеня готовності – розвідка

Четвер, 13 жовтня 2016, 11:47

Протягом минулої доби до вищого ступеня готовності приводились низка угрупувань російських військ на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє українська розвідка у четвер.

Згідно з повідомленням, до такої готовності приводилися підрозділи 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка), 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), реактивного артилерійського дивізіону 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) та 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

"З метою перевірки з’єднань та частин 1 та 2 АК до окупованих територій Сходу України прибула комісія ЗС РФ на чолі з начальником штабу Центру територіальних військ Південного ВО", – додали у відомстві.

Також російські війська, згідно з повідомленням, проводили ротацію, вели розвідку сил АТО, отримували постачання пального та матеріально-технічного майна.

Розвідка також повідомила, що протягом доби загинули троє російських військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк), ще 10 зі складу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК (Донецьк) та 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ отримали поранення.

"Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, САУ, 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град" у районах н.п. Луганськ, Горлівка, Донецьк та Роздольне", – додали у відомстві.

У повідомленні також йдеться, що 11 жовтня під час маршу колони військової техніки одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ за маршрутом Ясинувата – полігон "Торез" одна з БМП під управлянням п'яного водія знищила газорозподільчий пункт, що призвело до порушення газопостачання місцевому населенню та виникнення пожежі.

Українська правда

Теми: розвідкаАТО
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