Войска РФ на Донбассе приводили к высшей степени готовности – разведка

В течение минувших суток к высшей степени готовности приводились ряд группировок российских войск на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает украинская разведка в четверг.

Согласно сообщению, к такой готовности приводились подразделения 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка), 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), реактивного артиллерийского дивизиона 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) и 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ.

"С целью проверки соединений и частей 1 и 2 АК на оккупированные территории Востока Украины прибыла комиссия ВС РФ во главе с начальником штаба Центра территориальных войск Южного ВО", – добавили в ведомстве.

Также российские войска, согласно сообщению, проводили ротацию, вели разведку сил АТО, получали поставки топлива и материально-технического имущества.

Разведка также сообщила, что в течение суток погибли трое российских военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк), еще 10 из состава 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК (Донецк) и 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК (Луганск) ВС РФ получили ранения.

"Украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, САУ, 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" в районах н.п. Луганск, Горловка, Донецк и Раздольное", – добавили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что 11 октября во время марша колонны военной техники одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ по маршруту Ясиноватая – полигон "Торез" одна из БМП под управлением пьяного водителя уничтожила газораспределительный пункт, что привело к нарушению газоснабжения местному населению и возникновению пожара.

Украинская правда