У Херсоні в ресторані розстріляли кримінального авторитета

У Херсоні вбили кримінального авторитета за вечерею в ресторані пострілом з вулиці.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Дніпровської райради Херсона Олександр Власов. За його даними, в кафе "Кіт на даху" був убитий Ігор Бикін (Биня). "За інформацією, він був відомим кримінальним авторитетом", - пише депутат.

"Кілер зробив постріл картеччю з вулиці через вікно. Смертельне поранення припало в голову. В той момент Биня сидів за столом у компанії ще одного чоловіка. Вбивця зник у невідомому напрямку", - написав він.

В обласній поліції підтвердили факт вбивства. Вона сталася, за даними поліції, близько 20:10.