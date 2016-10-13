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В Херсоне в ресторане расстреляли криминального авторитета

Четверг, 13 октября 2016, 12:24

В Херсоне криминального авторитета убили за ужином в ресторане выстрелом с улицы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов. По его данным, в кафе "Кот на крыше" был убит Игорь Быкин (Быня). "По информации он был известным криминальным авторитетом", - пишет депутат.

"Киллер произвел выстрел картечью с улицы через окно. Смертельное ранение пришлось в голову. В тот момент Быня сидел за столом в компании еще одного мужчины. Убийца скрылся в неизвестном направлении", - написал он.

В областной полиции подтвердили факт убийства. Она произошла, по данным полиции, около 20:10. 

 
facebook.com/people/Александр-Власов

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Темы: убийствоХерсонская область
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