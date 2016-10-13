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Росія оголосила про створення нової зброї

Четвер, 13 жовтня 2016, 13:21

Росіяни заявляють, що створили і успішно випробували перші зразки радіоелектронного зброї на нових фізичних принципах, що не мають аналогів у світі.

Про це заявив в ході виставки озброєнь "АрмХайтек-2016" офіційний представник підприємства-розробника нової системи – "Об'єднаної приладобудівної корпорації", передають РИА Новости.

"Вже створено реальні зразки такого озброєння, і вони довели свою ефективність. Це абсолютно новий вид озброєння, аналогів якого немає в країні, і, не побоїмося цього сказати, в світі", - сказав він.

За словами представника ОПК, особливість нового зброї полягає в тому, що вона нейтралізує техніку противника без застосування традиційних засобів ураження, снарядів, а за допомогою спрямованої енергії. "Вона здійснює непряме фізичний вплив на бортову апаратуру літаків, безпілотників, і нейтралізує високоточну зброю", — уточнив експерт.

Теми: Росія
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