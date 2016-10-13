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Россия объявила о создании нового оружия

Четверг, 13 октября 2016, 13:21

Россияне заявляют, что создали и успешно испытали первые образцы радиоэлектронного оружия на новых физических принципах, не имеющие аналогов в мире.

Об этом заявил в ходе выставки вооружений "АрмХайтек-2016" официальный представитель предприятия-разработчика новой системы – "Объединенной приборостроительной корпорации", передают РИА Новости.

"Уже созданы реальные образцы такого вооружения, и они доказали свою эффективность. Это совершенно новый вид вооружения, аналогов которого нет в стране, и, не побоимся этого сказать, в мире", - сказал он.

По словам представителя ОПК, особенность нового оружия заключается в том, что оно нейтрализует технику противника без применения традиционных средств поражения, снарядов, а с помощью направленной энергии. "Она совершает непрямое физическое воздействие на бортовую аппаратуру самолетов, беспилотников, и нейтрализует высокоточное оружие", — уточнил эксперт. 

Темы: Росcия
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