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Яценюк: стріляти на Майдані вирішили після зустрічі Януковича з Путіним

Четвер, 13 жовтня 2016, 13:50
Яценюк: стріляти на Майдані вирішили після зустрічі Януковича з Путіним
РІА Новости

Арсеній Яценюк вважає, що рішення про кривавий розгін Майдану на початку 2014 року було ухвалено після зустрічі Віктора Януковича з Володимиром Путіним у Сочі.

Про це колишній прем'єр-міністр заявив після надання свідчень у Генеральній прокуратурі 13 жовтня і написав у Twitter.

Яценюк нагадав, що за два тижні до розстрілу майданівців 20 лютого відбулася зустріч екс-президента України Януковича з президентом Росії Путіним у російському Сочі.

"І, за нашою інформацією, після цього міністр внутрішніх справ Захарченко, глава Служби безпеки Якименко отримали вказівку за допомогою російських спеціальних служб невідкладно готувати план із кривавого розгону Майдану і розстрілів", – заявив екс-прем'єр, цитує "Інтерфакс-Україна".

У Яценюка "немає сумнівів, що такий план готувався, зокрема, за участі та підтримки російських силовиків".

"І тоді у нас була інформація, що російські силовики були присутні на нараді – і перший проект плану, який було їм продемонстровано, було ними дуже скептично сприйнято", – сказав він.

"В Україні не було фахівців з таких кривавих операцій, такі фахівці були лише в одній країні, дружній до тодішнього режиму – це в Російській Федерації", – заявив Яценюк.

На запитання журналістів, чи будуть ще його допити в Генпрокуратурі, він сказав: "Більше не запрошують поки що".

11 жовтня Яценюк за власною ініціативою прийшов на допит у Генпрокуратуру

"Сьогодні вже свідчення були вже фактично з 18-го числа. Але з 18-го по 21-е це було вже завершення, це були вже наслідки. А на попередніх допитах мова була про причини", – сказав він тепер.

Яценюк сподівається, що його свідчення будуть доказами у справі.

"Це були зустрічі, це була інформація, зокрема і від силовиків, які перебували на той час у Службі безпеки і МВС, але нам все розповідали. Тобто це були конкретні дії та події, зокрема і як діяв Янукович, як діяв міністр внутрішніх справ. У нас були зустрічі в Генеральній прокуратурі. Було видно за словами і конкретними діями, що відбувалися на Майдані", – сказав один із політичних лідерів Майдану.

Теми: МайданЯценюкЯнуковичПутінГенпрокуратура
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