Яценюк: стріляти на Майдані вирішили після зустрічі Януковича з Путіним

Арсеній Яценюк вважає, що рішення про кривавий розгін Майдану на початку 2014 року було ухвалено після зустрічі Віктора Януковича з Володимиром Путіним у Сочі.

Про це колишній прем'єр-міністр заявив після надання свідчень у Генеральній прокуратурі 13 жовтня і написав у Twitter.

1/2 Сьогодні у ГПУ була процесуальна дія з приводу того, як готувалась силова операція по розгону Майдану — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) October 13, 2016

Яценюк нагадав, що за два тижні до розстрілу майданівців 20 лютого відбулася зустріч екс-президента України Януковича з президентом Росії Путіним у російському Сочі.

2/2Вважаю,що поведінка тодішнього режиму різко змінилася після зустрічі Януковича і Путіна у Сочі.Це було за 2тижні до розстрілів на Майдані — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) October 13, 2016

"І, за нашою інформацією, після цього міністр внутрішніх справ Захарченко, глава Служби безпеки Якименко отримали вказівку за допомогою російських спеціальних служб невідкладно готувати план із кривавого розгону Майдану і розстрілів", – заявив екс-прем'єр, цитує "Інтерфакс-Україна".

У Яценюка "немає сумнівів, що такий план готувався, зокрема, за участі та підтримки російських силовиків".

"І тоді у нас була інформація, що російські силовики були присутні на нараді – і перший проект плану, який було їм продемонстровано, було ними дуже скептично сприйнято", – сказав він.

"В Україні не було фахівців з таких кривавих операцій, такі фахівці були лише в одній країні, дружній до тодішнього режиму – це в Російській Федерації", – заявив Яценюк.

На запитання журналістів, чи будуть ще його допити в Генпрокуратурі, він сказав: "Більше не запрошують поки що".

11 жовтня Яценюк за власною ініціативою прийшов на допит у Генпрокуратуру

"Сьогодні вже свідчення були вже фактично з 18-го числа. Але з 18-го по 21-е це було вже завершення, це були вже наслідки. А на попередніх допитах мова була про причини", – сказав він тепер.

Яценюк сподівається, що його свідчення будуть доказами у справі.

"Це були зустрічі, це була інформація, зокрема і від силовиків, які перебували на той час у Службі безпеки і МВС, але нам все розповідали. Тобто це були конкретні дії та події, зокрема і як діяв Янукович, як діяв міністр внутрішніх справ. У нас були зустрічі в Генеральній прокуратурі. Було видно за словами і конкретними діями, що відбувалися на Майдані", – сказав один із політичних лідерів Майдану.