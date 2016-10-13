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Яценюк: стрелять на Майдане решили после встречи Януковича с Путиным

Четверг, 13 октября 2016, 13:50
Яценюк: стрелять на Майдане решили после встречи Януковича с Путиным
РИА Новости

Арсений Яценюк считает, что решение о кровавом разгоне Майдана в начале 2014 года было принято после встречи Виктора Януковича с Владимиром Путиным в Сочи.

Об этом бывший премьер-министр заявил после дачи показаний в Генеральной прокуратуре 13 октября и написал в Twitter.

Яценюк напомнил, что за две недели до расстрела майдановцев 20 февраля состоялась встреча экс-президента Украины Януковича с президентом России Путиным в российском Сочи.

"И, по нашей информации, после этого министр внутренних дел Захарченко, глава Службы безопасности Якименко получили указания с помощью российских специальных служб безотлагательно готовить план по кровавому разгону Майдана и расстрелов", – заявил экс-премьер, цитирует "Интерфакс-Украина".

У Яценюка "нет сомнений, что такой план готовился, в частности, при участии и поддержки российских силовиков".

"И тогда у нас была информация, что российские силовики присутствовали на совещании – и первый проект плана, который был им продемонстрирован, был ими очень скептически воспринят", – сказал он.

"В Украине не было специалистов по таким кровавым операциям, такие специалисты были лишь в одной стране, дружественной к тогдашнему режиму – это в Российской Федерации", – заявил Яценюк.

На вопрос журналистов, будут ли еще его допросы в Генпрокуратуре, он сказал: "Больше не приглашают пока что".

11 октября Яценюк по собственной инициативе пришел на допрос в Генпрокуратуру

"Сегодня показания были уже фактически с 18-го числа. Но с 18-го по 21-е это было уже завершение, это были уже последствия. А на предыдущих допросах речь шла о причинах", – сказал он теперь.

Яценюк надеется, что его показания будут доказательствами в деле.

"Это были встречи, это была информация, в частности и от силовиков, которые находились на тот момент в Службе безопасности и МВД, но нам все рассказывали. То есть это были конкретные действия и события, в частности и как действовал Янукович, как действовал министр внутренних дел. У нас были встречи в Генеральной прокуратуре. Было видно по словам и конкретным действиям, что происходили на Майдане", – сказал один из политических лидеров Майдана.

Темы: МайданЯценюкЯнуковичПутинГенпрокуратура
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