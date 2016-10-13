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Кремль оцінив ймовірність "нормандської зустрічі" 19 жовтня

Четвер, 13 жовтня 2016, 14:19

У Кремлі заявили, що шанс на зустріч "нормандському форматі" на рівні глав України, Німеччини, Франції та Росії 19 жовтня може з'явитися за результатами роботи експертів.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє УНІАН.

"Попереду експертні зустрічі, на яких відбудеться досить серйозна розмова. Якщо ці експертні зустрічі завершаться з позитивним підсумком, такий шанс з'явиться, безумовно", – сказав Пєсков.

Коментуючи повідомлення ЗМІ, що нібито Путін прийняв рішення не їхати в Берлін на вечерю "нормандської четвірки" 19 жовтня, він поцікавився, звідки з'явилася інформація про можливість такої зустрічі.

"Ця інформація ЗМІ. Дійсно, різні варіанти з датами та місцем обговорюються. Дійсно, зараз ведеться експертна робота, в тому числі в Мінську. В залежності від того, чи будуть конкретні напрацювання за підсумком цих експертних зустрічей, буде прийматися рішення щодо доцільності і можливості проведення зустрічі "нормандської четвірки" на вищому рівні", – сказав Пєсков.

Він запевнив, що Москва не відмовляється від такої зустрічі.

"Ми з самого початку говорили, що необхідно виконати домашню роботу, за підсумками цієї домашньої роботи буде прийматися рішення про саміт", – сказав Пєсков.

Як відомо, канцлер Німеччини Ангела Меркель, Олланд і Путін провели 12 жовтня телефонну розмову, в якій обговорили виконання Мінських угод і домовилися активізувати консультації в різних форматах. Однак вони не дійшли згоди про проведення саміту в нормандському форматі.

Теми: ПутінФранціяМеркельМінські угоди
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