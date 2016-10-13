Меркель і Олланд не домовилися з Путіним про зустріч в "нормандському форматі"

Західні лідери країн-учасниць "нормандської четвірки" обговорили в середу з російським президентом стан виконання Мінських угод від перемир'я до виборів і не змогли затвердити дату нової зустрічі.

Про це поінформував офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє Укрінформ.

"У центрі уваги стояли питання виконання Мінських домовленостей в Україні, особливо, зміцнення режиму перемир'я, розведення військ і необхідні подальші кроки аж до можливості проведення місцевих виборів", - окреслив Зайберт основні теми розмови федерального канцлера Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда з президентом Росії Володимиром Путіним.

Сторони наголосили на важливості подальшої роботи зі створення умов для можливої ​​зустрічі глав держав і урядів у так званому "нормандському форматі", повідомив прес-секретар. Лідери погодилися з тим, що для цього повинен бути досягнутий прогрес як в питанні безпеки, так і в політичних аспектах.

"Рішення про проведення такої зустрічі прийнято не було", - сказав він.

Ще однією темою розмови стала ситуація в Сирії. Канцлер і президент Франції ще раз підкреслили невідкладність припинення вогню і забезпечення доступу до гуманітарної допомоги, щоб полегшити страждання населення.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель запросила лідерів країн "нормандської четвірки" – України, Німеччини, Франції й Росії – на вечерю в Берліні на 19 жовтня. Пізніше стало відомо, що Путін скасував свій візит до Франції, призначений на цю дату, після того як французька сторона запропонувала, щоб Олланд та Путін обговорили тільки ситуацію в Сирії, без жодних інших питань.