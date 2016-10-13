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У Криму суд щодо затриманих 12 жовтня – пускають лише родичів і ЗМІ

Четвер, 13 жовтня 2016, 16:00

У Криму 13 жовтня суд обере запобіжні заходи п'ятьом кримським татарам, яких 12 жовтня привезли у ФСБ РФ після обшуків.

Як повідомив адвокат Еміль Курбедінов у Facebook, засідання пройдуть після обіду в Київському районному суді Сімферополя.

Напередодні у Кам'янці й Строганівці затримали Тимура й Узеіра Абдуллаєвих, Рустема Ісмаілова, Айдера Саледінова й Еміля Джемаденова

Адвокат затриманих Едем Семедляєв повідомив, що на засідання суду впустили лише представників ЗМІ.

На суд до Тімура Абдуллаєва пропустили лише трьох родичів, пославшись на відсутність місця.

У залі зібралося понад 50 людей, повідомив односільчанин Абдуллаєва, який прийшов на засідання.

У Криму 12 жовтня відбулися обшуки в домівках кримських татар. Повідомилося про п'ять обшуків, нагадує "Крим.Реалії".

Кримський політолог Елеонора Дюльбер написала у Facebook імена й місця проживання тих, до кого в середу прийшли з обшуком російські силовики: "Рустем Ісмаілов, 32 роки, Кам'янка; Абдуллаєв Узаір, 42 роки, Строганівка, Абдуллаєв Теймур, 41 рік, Строганівка, Джемадінов Еміль, Саледінов Айдер – Строганівка".

Пізніше кримський адвокат Курбедінов повідомив, що затриманим у Криму пред'явили підозру за "терористичною статтею".

"Тімуру Абдуллаєву пред'являють ст. 205.5 ч.1, Узеіру Абдуллаєву, Рустему Ісмаілову, Айдеру Саледінову й Емілю Джемаденову пред'являють ст. 205.5 ч 2", – заявив він.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

*Оновлено від 14:49.

Олена Рощенко, УП

Теми: Кримкримські татари
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