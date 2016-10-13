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В Крыму суд по задержанным 12 октября – пускают только родных и СМИ

Четверг, 13 октября 2016, 16:00

В Крыму 13 октября суд изберет меры пресечения пятерым крымским татарам, которых 12 октября увезли в ФСБ РФ после обысков.

Как сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook, заседания пройдут после обеда в Киевском районном суде Симферополя.

Накануне в Каменке и Строгановке задержали Тимура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова

Адвокат задержанных Эдем Семедляев сообщил, что на заседание суда пустили только представителей СМИ.

На суд к Тимуру Абдуллаеву пропустили только троих родственников, сославшись на отсутствие места.

В зале собралось более 50 человек, сообщил односельчанин Абдуллаева, который пришел на заседание.

В Крыму 12 октября прошли обыски в домах крымских татар. Сообщилось о пяти обысках, напоминает "Крым.Реалии".

Крымский политолог Элеонора Дюльбер написала в Facebook имена и места проживания тех, к кому в среду пришли с обыском российские силовики: "Рустем Исмаилов, 32 года, Каменка; Абдуллаев Узаир, 42 года, Строгановка, Абдуллаев Теймур, 41 год, Строгановка, Джемадинов Эмиль, Салединов Айдер – Строгановка".

Позже крымский адвокат Курбединов сообщил, что задержанным в Крыму предъявили подозрение по "террористической статье".

"Тимуру Абдуллаеву предъявляют ст. 205.5 ч.1, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову предъявляют ст. 205.5 ч 2", – заявил он.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

*Обновлено от 14:49

Алена Рощенко, УП

Темы: Крымкрымские татары
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