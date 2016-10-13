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В Одессе обрушился дом – погиб человек

Четверг, 13 октября 2016, 17:26

В Одессе около 16:30 произошло обрушение дома на Молдаванке.

В патрульной полиции сообщили, что это произошло по адресу Генерала Цветаева, 80.

"Погиб молодой парень", – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко.

 
Молдаванка
фото "7 канал"

Как передает корреспондент "Думской", дом постройки 1817 года. Здание признано аварийным, но в нем продолжали жить люди.

 

Произошло частичное обрушение стены дома, и камни обвалились на крышу флигеля, в котором расположена жилая квартира №7. 

 

В момент обрушения в квартире находился парень 1995 года рождения, выходец из Ширяево. От полученных травм он скончался.

 

Спасатели разбирают завалы. Не исключено, что под завалами могут быть люди.

Темы: Одессачрезвычайное происшествие
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