В Одессе обрушился дом – погиб человек

В Одессе около 16:30 произошло обрушение дома на Молдаванке.

В патрульной полиции сообщили, что это произошло по адресу Генерала Цветаева, 80.

"Погиб молодой парень", – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко.

Молдаванка фото "7 канал"

Как передает корреспондент "Думской", дом постройки 1817 года. Здание признано аварийным, но в нем продолжали жить люди.

Произошло частичное обрушение стены дома, и камни обвалились на крышу флигеля, в котором расположена жилая квартира №7.

В момент обрушения в квартире находился парень 1995 года рождения, выходец из Ширяево. От полученных травм он скончался.

Спасатели разбирают завалы. Не исключено, что под завалами могут быть люди.