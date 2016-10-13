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Шкіряк: На маршруті запланованої ходи патріотів знайшли вибухівку

Четвер, 13 жовтня 2016, 19:18

У центрі Києва знайшли склад з боєприпасами на маршруті запланованої на п’ятницю урочистої ходи патріотів

Про це  заявив радник глави МВС України Зорян Шкіряк.

"Щойно в центрі столиці в нежитловому приміщенні на вул. Грушевського співробітниками ГУ Нацполіції міста Києва та СБУ виявлено склад з боєприпасами", - написав він на Facebook

Згідно з інформацією, у схованці було 5 бойових гранат РГД та Ф-1,1,5 кг тротилу та кілька сотен набоїв.

"Ймовірно, антидержавну криваву диверсію з боку ворожих сил (російських спецслужб) планували здійснити під час маршу Патріотів, присвяченому Дню Покрови Пресвятої Богородиці - Дню Захисника України. Схрон терористів знаходився на маршруті запланованої урочистої ходи", - вважає Шкіряк. 

За його словами, всі урочисті заходи відбудуться за планом, згідно із заявками, поданими організаторами. 

"Підрозділи МВС, Нацполіція, Національна гвардія та СБУ перебуватимуть в стані підвищеної готовності та негайно відреагують на будь-які виклики", - додав Шкіряк.

Українська правда

Теми: акціїМВС
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