Шкиряк: На маршруте запланированной ходы патриотов нашли взрывчатку

В центре Киева нашли склад с боеприпасами на маршруте запланированного на пятницу торжественного шествия патриотов.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

"Только что в центре столицы в нежилом помещении на ул. Грушевского сотрудниками ГУ Нацполиции города Киева и СБУ обнаружен склад с боеприпасами", - написал он в Facebook.

Согласно информации, в тайнике было 5 боевых гранат РГД и Ф-1,1,5 кг тротила и несколько сотен патронов.

"Вероятно, антигосударственную кровавую диверсию со стороны враждебных сил (российских спецслужб) планировали во время марша Патриотов, посвященного Дню Покрова Пресвятой Богородицы - Дню Защитника Украины. Склад террористов находился на маршруте запланированного торжественного шествия", - считает Шкиряк.

По его словам, все торжественные мероприятия пройдут по плану, согласно заявкам, поданным организаторами.

"Подразделения МВД, Нацполиции, Национальная гвардия и СБУ будут находиться в состоянии повышенной готовности и немедленно отреагируют на любые вызовы", - добавил Шкиряк.

Украинская правда