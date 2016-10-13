Подозреваемый в организации захвата Харьковской ОГА вышел под залог

Подозреваемый в организации и активном участии в массовых беспорядках при захвате Харьковской ОГА в апреле 2014 года Спартак Головачев вышел из СИЗО после уплаты залога.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Тихоненков.

"Вчера (в среду) залог был оплачен, сегодня я документы все подал и ребята Спартака уже забрали, он уже дома", - сказал Тихоненков.



Он объяснил, что в деле Головачева сменился судья (прежний – Сергей Диденко – ушел в отставку, дело было передано Светлане Шмадченко) и дело должно слушаться с самого начала.



В среду, 12 октября, на подготовительном заседании защита заявила ходатайство о смягчении меры пресечения. Судья определила меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумму 206 тыс. 700 грн.



Тихоненков отказался сказать, кто заплатил эти деньги, сославшись на то, что его подзащитный не уполномочил его обнародовать эту информацию.

Он также отметил, что во время предыдущего слушания дела суд дважды выходил на споры, в ходе которых гособвинитель требовал назначить Головачеву наказание в виде 5 лет лишения свободы.



"Даже если бы его назначили, он бы 30 числа все равно должен был выйти (по так называемому закону Савченко)", - заметил Тихоненков.



Как известно, вечером 6 апреля 2014 года пророссийски настроенные активисты захватили здание Харьковской ОГА.

В результате антитеррористической операции 8 апреля утром были задержаны 65 человек.



Всем им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

32-м из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, 19 поместили под домашний арест, еще 13 внесли залог. Позднее под залог были выпущены еще 10 человек, а затем – трое.



Представитель Украинского восточного блока Егор Логвинов и пророссийский активист-стриммер Сергей Юдаев арестованы без возможности внесения залога.

Аналогичная мера пресечения была избрана в отношении задержанного позднее еще одного активиста Спартака Головачева.



В начале июня 2014 году дело было передано в Киевский райсуд Харькова.

Интерфакс-Украина