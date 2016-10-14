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У пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 1000 авто

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 01:31

У пунктах пропуску на кордоні України з Польщею станом на 22:00 13 жовтня стоять 1000 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України на сторінці в Facebook.

Зокрема, на пункті пропуску "Краковець" стоять 200 машин, "Рава-Руська" - 200, "Устилуг" - 150, "Шегині" - 150, "Грушів" - 140, "Ягодин авто" - 80, "Угринів" - 50, "Смільниця" - 30.

На кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" стоять 10 автомобілів. Також 10 авто знаходяться в пункті пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною.

На кордоні з Молдовою й і Словаччиною автомобільних черг не зафіксовано.

Теми: Польща
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