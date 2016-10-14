В пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 1000 авто

В пунктах пропуска на границе Украины с Польшей по состоянию на 22:00 13 октября стоят 1000 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.

В частности, на пункте пропуска "Краковец" стоят 200 машин, "Рава-Руська" - 200, "Устилуг" - 150, "Шегини" - 150, "Грушев" - 140, "Ягодин авто" - 80, "Угринов" - 50, "Смильница" - 30.

На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" стоят 10 автомобилей. Также 10 авто находятся в пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией.

На границе с Молдовой и Словакией автомобильных очередей не зафиксировано.