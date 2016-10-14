Літаки Росії і Сирії бомбардували Алеппо
Російські та сирійські літаки 13 жовтня завдали нових повітряних ударів по сирійському місту Алеппо.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Це сталося за кілька днів до переговорів, спрямованих на припинення вогню в Сирії.
За повідомленням спостерігачів з прав людини в Сирії, які базуються в Лондоні, більше 20 повітряних ударів було завдано по східній частині міста, в результаті чого загинули семеро цивільних. У повідомленні спостерігачів також говориться, що ще чотири людини загинули в результаті артилерійського обстрілу.
Минулого тижня Росія заблокувала прийняття в Раді безпеки ООН резолюції, яка передбачала припинення повітряних ударів і польотів військової авіації над сирійським містом Алеппо. У Москві пояснили, що Росія ветувала проект резолюції по Сирії, так як проект "політизований і має односторонній характер".