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РосЗМІ: До Криму прибула делегація з Італії

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 03:27

Велика делегація депутатів регіональних рад та представників ділового співтовариства Італії прибула в окупований Крим.

Про це повідомив голова правління фонду "Ялтинський міжнародний економічний форум", співголова загальноросійської громадської організації "Ділова Росія" Андрій Назаров, передають "РИА Новости".

"Делегація в повному складі благополучно прибула в Крим. В них буде насичена програма: зустрічі з першими особами Республіки Крим і Севастополя, підписання угод, ділові переговори, знайомство з роботою підприємств і реалізованими в Криму бізнес-проектами", - сказав Назаров.

Делегація прибула до Криму нічним авіарейсом. Офіційна частина візиту триватиме з 14 по 16 жовтня. До складу делегації увійшли 18 осіб, які представляють п'ять регіонів Італії: Венето, Лигурію, Ломбардію, Тоскану, Емілію-Романью.

Поїздка організована фондом "Ялтинський міжнародний економічний форум" спільно c "урядом" Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяІталія
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