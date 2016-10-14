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РосСМИ: В Крым прибыла делегация из Италии

Пятница, 14 октября 2016, 03:27

Крупная делегация депутатов региональных советов и представителей делового сообщества Италии прибыла в оккупированный Крым.

Об этом сообщил председатель правления фонда "Ялтинский международный экономический форум", сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров, передают "РИА Новости".

"Делегация в полном составе благополучно прибыла в Крым. Им предстоит насыщенная программа: встречи с первыми лицами Республики Крым и Севастополя, подписание соглашений, деловые переговоры, знакомство с работой предприятий и реализуемыми в Крыму бизнес-проектами", - сказал Назаров.

Делегация прибыла в Крым ночным авиарейсом. Официальная часть визита продлится с 14 по 16 октября. В состав делегации вошли 18 человек, которые представляют пять регионов Италии: Венето, Лигурию, Ломбардию, Тоскану, Эмилию-Романью.

Поездка организована фондом "Ялтинский международный экономический форум" совместно c "правительством" Крыма.

Темы: КрыманнексияИталия
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