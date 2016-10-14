Путін підписав закон про розміщення авіації ЗС РФ в Сирії

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким на території Сирії розміщується авіаційна група Збройних Сил Російської Федерації.

Відповідний документ 14 жовтня опубліковано на сайті Кремля.

Законом ратифікується угода між РФ та Сирією, підписана у Дамаску 26 серпня 2015 року. Угода укладається на безстроковий період і тимчасово застосовується з дати підписання закону.

За документом, авіаційна група розміщується на території Сирії "на прохання сирійської сторони" і дислокується на аеродромі Хмеймім у провінції Латакія. який надається у користування РФ на безоплатній основі.

"Застосування російської авіаційної групи здійснюється відповідно до рішення її командира за планами, погодженими сторонами.... Сирійська сторона не пред'являє ніяких претензій РФ, її авіаційній групі та її особовомускладу і не порушує проти них ніяких позовів у зв'язку з діяльністю російської авіаційної групи і її особового складу", - йдеться у документі.